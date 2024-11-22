Адвокат Киркорова прокомментировал лишение артиста госнаград Украины

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с ТАСС прокомментировал решение Владимира Зеленского о лишении артиста государственных наград Украины .

По его словам, лишить певца можно всех титулов, но не народной любви.

"Зеленский может забрать любые награды, любые титулы, но забрать любовь зрителей и уничтожить искусство неподвластно ни одному президенту, диктатору, да кому угодно. Потому что есть вещи, которые выше, награды, титулов. Есть любовь и признание", - прокомментировал Добровинский.

Ранее Зеленский подписал принятый в среду Верховной радой закон о лишении государственных наград за популяризацию РФ. Так, государственных наград Украины, помимо Киркорова, были лишены певцы Николай Баскова, Ани Лорак, Таисия Повалий, режиссер Владимир Бортко и другие.