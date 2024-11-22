Анна Семенович впервые вышла в свет с женихом

Актриса Анна Семенович, призналась, что собирается выйти замуж. Как сообщает «МК», артистка рассказала, что наконец нашла «достойного и прекрасного мужчину».

Избранником Семенович стал бизнесмен по имени Денис. Вчера, 21 ноября, она появилась с ним на премии Music Box в Москве.

«Кажется, я наконец готова положительно ответить на самый популярный вопрос, который мне задают журналисты последние лет пятнадцать. Да, я готова и собираюсь выйти замуж. Я наконец нашла того самого достойного и прекрасного мужчину. Впервые я его не скрываю, мы появляемся на мероприятиях и ни от кого не прячемся», — сказала актриса.

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Семенович добавила, что день помолвки они собираются объявить в следующем году. Она добавила, что пока у избранника есть время выбрать для нее самое красивое кольцо.