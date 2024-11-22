Новое фото жены Цекало «намекнуло» на ее развод с шоуменом

Между супругами разница в 30 лет.

Четвертая жена Александра Цекало Дарина Эрвин намекнула на расставание с мужем. В своих соцсетях модель и художница разместила снимок, на котором она предстала с неким мужчиной. 33-летняя Эрвин и ее приятель сидели в обнимку и широко улыбались в объектив камеры. Оба выглядели невероятно счастливыми. Кто этот загадочный брюнет на снимке — неизвестно, так как Дарина не стала рассекречивать его личность.

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Само фото и шлейф таинственности вокруг мужчины навели пользователей Сети на мысль, что Эрвин и Цекало уже не вместе. К таким выводам подводит также и тот факт, что Дарина давно не делилась информацией о муже и не показывала его в соцсетях.

Ранее жена продюсера и шоумена оказалась в центре внимания в связи с экстремальным похудением. Эрвин сбросила около 20 килограммов, и многие даже подозревали, что у девушки анорексия. Также произошли необычные перемены и с ее лицом — у Дарины оттопырились уши. В прессе писали, что модель поддалась новому веянию из Китая: тамошние девушки перекраивают внешность, чтобы быть похожими на детей. Эрвин и Цекало сочетались браком в 2019 году в США. Александр даже перебрался в Штаты ради возлюбленной.