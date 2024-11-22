Назван размер пенсии Светланы Светличной

Заслуженная артистка РСФСР последние годы не имела возможности общаться со своей публикой из-за серьезных проблем со здоровьем.

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Многие тайны своего существования она так и не раскрыла. Однако, за нее это делали дети. Например, сын Алексей Ивашов еще в 2021 году сообщал публике, что пенсия у матери, всю жизнь отдавшей искусству, была невероятно мала. Но с этим утверждением поспорила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, считая, что цифры мужчина озвучил не совсем правдивые.

“[Пенсия] не может быть равна десяти тысячам — это минимальная выплата. Если проанализировать ситуацию, то минимум 53 тысячи”, — выразилась она в тот же временной отрезок.

“10 тысяч? Как на эти деньги можно выжить публичному человеку, который привык жить хорошо? Что-то не сходится”, — комментарий из сети.

Впрочем, люди допускают, что наследник мог не знать точных сум, ведь с матерью он был не совсем близок. Даже на прощальной церемонии тот поразил поклонников достаточно холодной фразой: “Умерла, так умерла”. Однако, один из пришедших на траурное событие звезд Валерий Баринов постарался объяснить публике чувства опечаленного наследника.

Он заявил, что тому на самом деле было очень больно, просто он не хотел говорить о сокровенном с чужими людьми в такой трудный для него день.