Поплавская объяснила, куда пропала Ахеджакова

Некоторое время назад Лия Ахеджакова делала публичные заявления об обстановке в мире и даже участвовала в интервью на данную тему, однако, вмиг пропала с экранов и перестала светиться в заголовках СМИ. Что же произошло и почему женщина решила скрыться от глаз публики, когда так искала внимания?

© popcake.tv

На этот вопрос постаралась ответить актриса Яна Поплавская, которая не раз прослеживала психологию коллег, не разделяющих ее патриотического настроя. В случае со звездой “Служебного романа”, как считает блондинка, все достаточно просто: женщина побаивается проверки МВД России на дискредитацию ВС РФ.

“На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она “антинародная актриса”. Она сама себе выкопала яму”, — цитирует исполнительницу роли Красной Шапочки “Абзац”.

На вопрос о том, получится ли у прославленной советской актрисы вернуть расположение, ее коллега также дала четкий ответ. Она в это не верит, так как та сама отвернулась от своих поклонников, которые были верны ей десятилетиями. К слову, ассоциировать себя с конкретной стороной политических споров Лия Меджидовна не хочет. Когда ее запечатлели в Бремене с украинским флагом на сцене, она заявила, что не брала его в руки. Ей подсунули предмет в качестве провокации.