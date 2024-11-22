Распутина объяснила, почему у нее нет звания заслуженной артистки

60-летняя Маша Распутина выступает на сцене с конца 80-х. Но у исполнительницы хита «Роза чайная» до сих пор нет звания заслуженной артистки России, что возмущает ее фанатов. Звезда призналась, что однажды ей даже предлагали купить награду.

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Недавно певица дала сольный концерт в Москве. После него поклонники начали возмущаться, почему у их кумира нет официальных званий, хотя их присваивают менее знаменитым артистам.

Сама Распутина уже устала от этой темы: бесконечных вопросов от журналистов и фанатов.

«Я всегда была как ком в горле для многих. Когда у нас будут принимать решения по поводу выдачи званий здравомыслящие люди, тогда, может, мне и присвоят. Могу только сказать, я самая русская певица», — приводит слова звезды mk.ru.

Маша предложила россиянам подумать, почему у нее нет звания заслуженной артистки. Распутину смущает, что «настоящие герои» в стране не пользуются успехом, а награды дают «настоящим выскочкам».

Певица вспомнила, как в лихие 90-е неизвестные предложили ей купить звание заслуженной артистки. Исполнительница в ответ на это их «послала» — подобная инициатива противоречила ее убеждениям.

Напомним, во время сольного концерта 60-летняя артистка разоткровенничалась на сцене и призналась, что мечтает уехать подальше от проблем и злых людей.