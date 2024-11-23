Стал известен результат психиатрической экспертизы певца Шарлота

Стал известен результат психиатрической экспертизы находящегося в СИЗО в Самаре певца Шарлота. Об этом сообщает kp.ru.

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Согласно заключению комиссии экспертов, Шарлот не страдал какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики в период, когда совершал вменяемые ему действия.

«Признаков хронического психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики не отмечалось», — заявил прокурор.

В 2021 году врачи поставили Эдуарду Шарлоту диагноз «биполярное аффективное расстройство», не подтвердившийся в ходе проверок следствия. При этом эксперты обратили внимание на то, что у Шарлота присутствуют психопатические черты характера и акцентирование личностных черт, находящихся на границах индивидуальной нормы.

Психических заболеваний у певца эксперты не выявили и заключили, что он не нуждается в принудительной медицинской помощи. Кроме того, у него не выявили признаки наркотической и алкогольной зависимости.

Самарский областной суд отложил слушание дела Шарлота до 6 декабря.

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

18 октября Самарский областной суд продлил арест Шарлоту до 26 марта 2025 года. На суде музыкант частично признал вину по трем из четырех обвинений, среди них — реабилитация нацизма. Артиста также обвиняют в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, уничтожении официального документа.