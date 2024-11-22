Шоу комика Гурама Демидова отменили после шутки об Иисусе и вине

Шоу комика Гурама Демидова отменили в Самаре после жалобы общественников. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

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21 ноября журналист православного телеканала «Спас» Роман Голованов опубликовал фрагмент выступления Демидова, в котором юморист шутит об Иисусе Христе и цене вина в известной сети магазинов. После этого общественники из организации «Сорок Сороков», уточнил канал, призвали писать на Демидова жалобы в правоохранительные органы.

Активисты не сомневаются, что Демидова необходимо привлечь к уголовной ответственности за «публичное глумление над Господом Иисусом Христом» и «унижение лиц русской национальности». Они призвали помешать концертной деятельности артиста.

По словам представителя администрации самарской площадки, Демидов сам отменил концерт «понятно, по каким причинам».

Накануне в Омске отменили концерт певицы Дианы Арбениной после протестов местных казаков.