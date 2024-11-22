Зачем Галкин* рухнул на колени перед зрителями в США?

Пользователи сети обратили внимание на провокационный кадр, который Максим Галкин* лично опубликовал в своем аккаунте социальной сети.

© Popcake.tv

Юморист рухнул на колени перед зрителями, поблагодарив их за то, что оказали ему теплый прием и подарили горы цветов за выступление. Пародист, кажется, был удовлетворен проведенными мероприятиями, а вот общественность начала подозревать, что чрезмерная доброта мужа Пугачевой по отношению к зрителю в США кое-что значит.

Люди полагают, что мужчина вместе с женой и детьми планирует переехать в США. Причин для этого народ видит сразу несколько. Во-первых, в Европе у звездной четы откровенно не заладилось. То им приходится переезжать из-за политических событий, то из-за смены климата… А ведь Алла Борисовна уже не молода и заслуживает комфортных жизненных условий!

Тогда почему бы не переехать еще раз? Более обдуманно и взвешенно? Во-вторых, в Америке живет практически вся семья Примадонны. Дочь Кристина Орбакайте с мужем и наследницей Клавой. Внук Никита Пресняков со своей второй половиной. Логично было бы и знаменитой бабушке перебраться туда, где проживают все ее родственники. Да и маленьким Лизе и Гарри тоже полезно быть в кругу семьи.

Ведь сейчас у них не столько знакомых и друзей. Они попросту не успевают завести широкий круг общения из-за постоянных передвижений по миру. Ну и в-третьих, стоит обратить внимание на самого Галкина. Ему нужно зарабатывать деньги. Всю Европу он уже объехал и, по прогнозам знающих в шоубизе людей, местная публика не будет скучать по нему еще где-то года два.

Просторы Америки – непаханое поле. Не наездишься! Короче говоря, все указывает на то, что скоро семейство уедет в еще более дальние края. Вот только часть фанатов Пугачевой все еще надеется на то, что она вернется домой в свой уютный замок, где будет по традиции каждый год разрешать весну.

Но вернется ли теперь все на круги своя? Возможно, даже Алла Борисовна пока не знает ответа на этот сложный вопрос.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации