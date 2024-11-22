Лисовец рассказал о пережитом кризисе

Известный стилист Влад Лисовец признался, что ему было тяжело пройти через кризис среднего возраста. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Модный подкаст».

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Как рассказал 52-летний знаток моды, из-за кризиса он перестал появляться на телевидении – Влад осознал, что работает на износ не на своей работе.

«Я помню, что смотрел один из последних эфиров и словил свой пустой взгляд. А все знают, что 40 лет — это серьезный кризис у мужчин, очень тяжелый», — высказался он.

Кроме того, в этот период стилист потерял отца и понял, что необходимо менять жизнь.

«Хочется жить свободно, а формат всегда загоняет тебя в кольцо, и ты не можешь быть другим, а мне очень хотелось быть разным», — добавил Лисовец.

Ранее мы писали, что Влад Лисовец устроил фотосессию в белых кружевных колготках.

Также Лисовец рассказал, почему отказывается от инъекций ботокса.