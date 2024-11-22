Алсу и Басков стали гостями на свадьбе солиста «Иванушек International»

Солист "Иванушек International" Туриченко сыграл свадьбу со своей избранницей Дарьей
Солист группы Иванушки International Кирилл Туриченко сыграл свадьбу со своей возлюбленной Дарьей. Об этом сообщило издание Super.
Гостями торжественной церемонии стали многие российские звезды — исполнители Алсу, Николай Басков, Стас Костюшкин и другие.
В рамках праздника Туриченко исполнил песню для вышедшей к нему на сцену невесты.
Официально пара заключила брак еще прошлым летом, однако из-за плотного графика Туриченко супруги не могли позволить себе полноценный праздник.
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В 2024 года в российский прокат вышла комедия «Тур с Иванушками» вышла 7 марта 2024 года. Сюжет рассказывает о трех подругах, которые в детстве фанатели по группе «Иванушки International». В фильме снялись Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. Также в съемках поучаствовали солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.