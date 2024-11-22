Российский певец Олег Газманов в своих социальных сетях в позитивном ключе высказался о своем коллеге по цеху Ярославе Дронове, более известном под псевдонимом SHAMAN.

По словам 73-летнего артиста, его молодой коллега получил звание Заслуженного артиста России действительно за дело. Газманов подчеркнул, что Ярослав «обладает мощным узнаваемым голосом и харизмой», а его песни стали настоящим достоянием нации.

Однако при этом он отметил, что SHAMAN имеет и один недостаток.

— Кстати, по мне так Ярослав Дронов звучит лучше, чем псевдоним Шаман, — высказался Газманов в своем Telegram-канале.

Певец также отметил, что резкий рост популярности Ярослава привел к значительной волне критики, пожелав ему «не сломаться, найти свой образ, выстоять и идти вперед».

Дронов получил в Кремле нагрудный знак «Заслуженный артист России». Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца столичного Кремля. Дронов поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.

24 октября ВЦИОМ сообщил, что SHAMAN стал певцом года по версии россиян. На втором месте расположился Олег Газманов, а на третьем — Григорий Лепс. Среди женщин российской эстрады самыми популярными стали певицы Полина Гагарина и Лариса Долина.