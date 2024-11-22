ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию известного рэпера Азамата Кудзаева, более известного под псевдонимом Miyagi. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данными СМИ, артист предоставил недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как стало известно, 33-летний Кудзаев основал ООО «Хаджимэ медиа» в 2018 году во Владикавказе. Он открыл звукозаписывающую студию и создал свой лейбл Hajime Records.

Дела компании шли нестабильно, и в 2020 году она понесла убытки в размере 2,8 миллиона рублей. ФНС проверяла бухгалтерскую отчетность в течение четырех лет, но безрезультатно. Кроме того, при регистрации своего ООО певец предоставил недостоверные данные в ЕГРЮЛ, которые так и не были исправлены. В связи с этим было принято решение о ликвидации компании, говорится в публикации.

До этого ФНС якобы заблокировала счета компаний-продакшенов певца Филиппа Киркорова. По неподтвержденной информации, через них музыкант принимал заказы на концерты. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Судебные приставы ранее якобы объявили Киркорова в розыск из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на его Rolls-Royce. Общая сумма долга составила 24 тысячи рублей. В тот же день музыкант оплатил 31 штраф за нарушение ПДД, которые были неоплаченными с декабря 2023 года.