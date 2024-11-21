Александр Буйнов даст сольный концерт в Кремле

Народный артист России Александр Буйнов даст сольный юбилейный концерт в Кремлевском дворце, сообщил он в беседе с ТАСС.

После этого концерта пройдет тур по городам РФ, посвященный 75-летию артиста.

"Я думаю, что сейчас пройдут отдельные концерты, а гастроли будут только после моего сольного концерта в Кремле 6 апреля. Это будет юбилейный концерт, будет много гостей, дуэты ожидаемые и неожиданные, и, как водится, будет новая премьера", - сказал он.

Буйнов отметит свое 75-летие 24 марта 2025 года. Он записал около 20 музыкальных альбомов. Среди его наиболее известных песен: "Я знал любовь", "Мы в ответе за тех", "Посидим-помолчим", "Падают листья", "Пустой бамбук", "Горький мед", "Люди встречаются".