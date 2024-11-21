Волочкова сделала заявление о новом бойфренде

Сердце Анастасии Волочковой снова занято. Балерина призналась, что у нее есть возлюбленный, и он из медийной сферы.

Об этом Волочкова заявила на одном светском мероприятии. Отрывок с признанием публикует телеграм-канал Dark Voice.

«Я уже несвободна. Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе поменялось. Любовь теперь живет в моей жизни. Я счастливый человек», — сказала одухотворенная Волочкова.

Также артистка отметила, что ее избранник из медийной сферы, однако он не является широко известным человеком. Зато он хорошо собою, если верить словам балерины.

«Высокий, красивый, статный, сексуальный, молодой, интересный» — резюмировала Анастасия.

В этот вечер знаменитость предстала с насыщенным макияжем, наращенными волосами и длинными ногтями. На ней было черное платье.

Ранее мы писали, что Анастасия похвасталась подарком от Николая Баскова. Артист презентовал подруге туфли, обшитые разноцветными перьями. Подарок от Баскова Волочкова получила еще в 2013 году, когда они отдыхали на Мальдивах. Эксцентричная балерина до сих пор обожает эту уникальную обувь.