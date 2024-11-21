Дима Билан записал песню с победительницей конкурса «Особенный вокал. Дети»

Певец Дима Билан представил трек «Неразделимы», созданный в дуэте с Велимирой Шадриной, победительницей конкурса для детей с ограниченными возможностями «Особенный вокал. Дети». На трогательную композицию также был выпущен клип.

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Конкурс впервые состоялся в сентябре прошлого года в Барнауле. Дима Билан приехал на его финал, чтобы сделать сюрприз участникам и вручить главный приз победительнице Велимире — поездку в Москву и запись песни с артистом.

Музыкальное видео на песню «Неразделимы» было создано при поддержке волонтерского проекта из Барнаула «Михутка», с которым Билан сотрудничает много лет, пишет «Газета.ру».

Ранее Дима Билан рассказал, что спрятался перед своим первым выступлением.