Глюкоза рассказала, как Slava Marlow помог ей перезапустить карьеру

Российская певица Глюкоза заявила, что участие в проекте «Гараж» продюсера Slava Marlow в 2023 году стало отправной точкой для перезагрузки ее музыкальной карьеры. Тогда артистка впервые выпустила трек в стиле гиперпоп.

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Как призналась Глюкоза, она хотела попасть в другую среду и поработать с абсолютно новой командой, которая иначе видела бы ее стиль. Об этом артистка рассказала в интервью Afisha Daily.

Результатом сотрудничества Slava Marlow и Глюкозы стал трек «Взлом» (2023). В нем также принял участие рэпер Toxi$. Над визуальной составляющей и клипом работал Михаил Пашкульский, который теперь является креативным директором певицы.

"Ребята нашли правильный стиль, но при этом не потеряли мой бэкграунд, переформулировав его. Это понравилось и мне, и публике", – Глюкоза певица.

Ранее Глюкоза заявила, что ее первый после ребрендинга EP выйдет в декабре.