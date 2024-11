Genesis выпустят cуперделюкс-версию альбома The Lamb Lies Down on Broadway

Прог-рок-группа Genesis анонсировала выход расширенной версии своего двойного альбома The Lamb Lies Down on Broadway (1974) в честь 50-летнего юбилея пластинки. Релиз лонгплея намечен на 28 марта.

Концептуальный альбом, ставший последним студийником группы с участием оригинального фронтмена Питера Гэбриела, выйдет на виниле + Blu-ray, CD + Blu-ray и в цифровом формате, пишет Louder.

В суперделюкс войдут все песни с оригинального лонгплея, перезаписанные с оригинальных кассет 1974 года, полное живое выступление группы в Лос-Анджелесе 24 января 1975 года, а также три никогда ранее не издававшиеся демозаписи. Кроме этого в переиздание попадет 60-страничная книга с архивными фотографиями и комментариями журналиста Алексиса Петридиса, взявшего интервью у участников.

«Я считаю, что этот альбом — классика Genesis», — поделился своими мыслями гитарист группы Стив Хэкетт.

Ранее коллектив переиздал всю свою дискографию на виниловых пластинках.