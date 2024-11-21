Дима Билан представил созданный с волонтерским проектом новый клип

Российский певец Дима Билан представил свой новый, созданный совместно с барнаульским волонтерским проектом «Михутка», клип на благотворительном лектории журнала «Москвичка» и Moss. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Артист высказался о важности благотворительности, отметив, что на сегодняшний день она не воспринимается людьми «как что-то модное».

«У нас нет "тренда" на благотворительность. Мы можем пить кофе в стаканчиках на вынос, потому что общество в какой-то момент решило, что это часть классного образа. Но если мы отправим ту же сумму в маленький собачий приют — это просто наше личное дело. А могло бы быть частью образа жизни, к которому люди стремятся», — сказал он.

Послушать о благотворительности, о том, как сделать помощь эффективной пришли представители крупнейших российских благотворительных организаций: Алла Маллабиу (фонд «Я тебя слышу»), Ирина Стерих (фонд «Друзья»), Елена Мартьянова (фонд «Вера»), Дарья Байбакова (фонд «Ночлежка) и Елена Зубова (фонд «Подсолнух»).

Исполнитель поделился, что в сентябре прошлого года в Барнауле прошел творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья, победу в котором одержала слабовидящая десятилетняя Велимира Шадрина. Девочка выиграла главный приз — запись авторской песни.

«Велимира специально приехала на запись в Москву, и мы вместе на студии записали такую трогательную и душевную песню про особенный мир детей, которые неразделимы», — рассказал певец.

В октябре Дима Билан захотел помочь с поисками истощенного леопарда, замеченного в Приморском крае.