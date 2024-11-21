Билли Рэй Сайрус удивлен тем, что Бейонсе не получила номинацию на CMA Awards

Американский актер и музыкант Билли Рэй Сайрус выразил свое разочарование по поводу того, что кантри-альбом Бейонсе Cowboy Carter не был номинирован на премию Country Music Association Awards.

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В своих соцсетях Сайрус поздравил всех победителей CMA Awards, а также выразил свою поддержку Бейонсе.

Ее (Бейонсе — прим. ред.) альбом был великолепен… Ее сингл был признан лучшим. Но она это знает. Ей не нужен трофей от CMA… или разрешение… или одобрение кого-либо из судей. Билли Рэй Сайрус певец

Билли Рэй Сайрус впервые получил награду от CMA Awards в 1992 году за свой сингл Achy Breaky Heart. В 2019-м вместе с Lil Nas X он одержал победу в номинации «Музыкальное событие года».

Музыкальная премия Country Music Association Awards традиционно вручает призы лучшим исполнителям в жанре кантри. В этот раз «Артистом года» был признан Морган Уоллен, а самым награждаемым певцом вечера стал Крис Стэплтон.