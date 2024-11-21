Гуфа на время выпустили из рехаба

Российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, на время выпустили из рехаба. По данным Telegram-канала Shot, он поехал на репетицию предстоящего концерта.

В сети также появились первые кадры, где видно артиста, вышедшего из рехаба. Долматов стоит около стен клиники в черной кофте с капюшоном, за его спиной рюкзак. Он разговаривает со знакомыми и потом садится в автомобиль.

Как отметил помощник Долматова, после репетиции артист вернется в реабилитационный центр. О том, ждет ли репера дальнейшее лечение после концерта, пока неизвестно.