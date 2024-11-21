Витас был замечен в клинике скандально известного хирурга Хайдарова

Артист заметно прибавил в весе

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Несколько дней назад российский эстрадный певец и актер Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) сильно удивил общественность. Исполнитель хита «Опера №2» появился на юбилее Детского музыкального театра юного актера, мягко сказать, не в самой своей лучшей форме. Зрители обратили внимание на изменения в его внешности. Артист заметно прибавил в весе.

Сам Витас мнение публики пока никак не комментировал. Однако критика его, кажется, все-таки задела. Как сообщают журналисты издания «7Дней.ru», накануне популярного исполнителя заметили в клинике скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. Именно он в свое время «колдовал» над внешностью народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова.

45-летний Витас не стал раскрывать цель своего визита в клинику. Что именно обсуждали Тимур Хайдаров и Виталий Грачев журналистам портала неизвестно. Однако, по их данным, ранее артист под нож хирурга не ложился.