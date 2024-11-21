«Дискотека Авария» подняла цены на выступления перед Новым годом

Группа «Дискотека Авария» подняла цену своих выступлений перед новогодними праздниками на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Коллектив готов исполнить свои хиты за 4,8 млн. При этом год назад «Дискотека Авария» просила за выход на сцену на предновогодних корпоративах 3,8 млн рублей.

В райдере группы содержится требование к организаторам подготовить баллоны с газом, искромет и конфетти-машину. При этом за безопасность шоу отвечает именно приглашающая сторона.

А вот бытовые требования у артистов весьма скромные. «Дискотека Авария» просит газированную воду и лимон, а в гримерке должны быть четыре упаковки лапши быстрого приготовления с говядиной и курицей, хлеб и 10 шоколадных конфет.

Ранее певец Григорий Лепс, заявлявший, что учеба его 18-летней невесты в Лондоне «бьет по кошельку», повысил стоимость своих выступлений на три миллиона рублей. Теперь артист берет за 60 минут 11 миллионов рублей и в некоторых случаях может попросить привезти его на частном самолете.