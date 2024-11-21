Собчак высмеяли за танцы в блузе с декольте: «На уровне Волочковой и Бузовой»

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак высмеяли за танцы в блузе с декольте. Знаменитость опубликовала видео в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Ксения Собчак предстала перед камерой в полосатой блузе с глубоким декольте и расклешенными рукавами, которую дополнила темно-зеленой миди-юбкой, черными сапогами на каблуках, коричневым кожаным поясом и массивными серьгами. Журналистка позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с бордовой помадой. Она исполняла танцы, которые популярны в сети.

Подписчики не оценили танцевальные способности Собчак.

«Я еще никогда не видела, что так человек плохо танцует. Она даже не чувствует ритма!», «Здесь кринжово все», «Все получилось бы лучше, если бы сопровождалось улыбкой», «Что это было», «Это кринж», «Ксюша вспомнила танцы из молодости», «Вы стали тоже клоунессой, на уровне Волочковой и Бузовой! Поздравляю, докатились!» — писали интернет-пользователи в комментариях.

До этого Ксения Собчак выложила видео, где была запечатлена в черно-желтой клетчатой рубашке Vaquera, которую сочетала с кожаными кюлотами Loewe. Журналистка добавила к образу очки для зрения, сумку Hermès и кольца. Завершением наряда стали меховые клоги Acne Studios. Интернет-пользователи принялись обсуждать необычную обувь. Пока одни восхищались, другие критиковали.