У дочери звезды «Универа» в роддоме нашли кисту

У дочери звезды «Универа» Анны Хилькевич нашли кисту. Об этом актриса рассказала в своем микроблоге.

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«У нас на УЗИ в роддоме нашли кисту у малютки...И сегодня я узнала, что она рассосалась. Я наконец-то выдохнула. Пусть все детки будут здоровы», — высказалась знаменитость.

Анна Хилькевич с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги растят восьмилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, которая появилась на свет 17 сентября 2024 года.

Артистка рассказала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Хилькевич пока не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но считает, что это точно случится.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о комплексах после третьих родов.

Также сообщалось, что Анна Хилькевич с мужем и тремя детьми покинула Россию.