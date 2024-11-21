Объявлен полный лайнап выступающих на фестивале Coachella-2025

Мероприятие пройдет с 11 по 13 апреля, а затем с 18 по 20 апреля. Предварительная продажа билетов начнется 22 ноября.

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Леди Гага будет выступать по пятницам, Green Day — по субботам, а Post Malone — по воскресеньям. Когда порадует зрителей своими шоу Трэвис Скотт, пока неизвестно. Однако организаторы фестиваля оставили таинственное описание под именем рэпера: «Создает пустыню».

В 2025 году на сцене Coachella также можно будет увидеть Charli XCX, Megan Thee Stallion, Мисси Эллиотта, Лису и Дженни из BLACKPINK, Бенсона Буна, Misfits, Zedd, The Prodigy, FKA Twigs, Beabadoobee, Clairo, Enhypen, GloRilla и других.

Напомним, что в прошлом году хедлайнерами фестиваля были Лана Дель Рей, Tyler, The Creator и Doja Cat.