Ирина Хакамада вышла в свет с особенной дочерью

Публицистка, политик и коуч Ирина Хакамада вышла в свет со своей особенной дочерью Марией. Фото опубликовано на сайте издания Spletnik.

Ирина Хакамада и Мария посетили показ программы "Симфония любви" от шоу Luminary и камерного состава Dream Orchestra, который прошел в Театре имени Владимира Маяковского. Публицистка была одета в бордовый свитер, серые широкие брюки, черные ботинки и круглые очки. Коуч добавила к образу серьги и черные бусы. Мария позировала в черном платье, жакете и ботинках.

Хакамада родила дочь с синдромом Дауна от бизнесмена Владимира Сиротинского. В 2004 году у Марии был обнаружен лейкоз, однако врачам удалось ее спасти. Долгое время писательница скрывала особенного ребенка, пояснив позже, что желала оградить девочку от лишнего внимания общественности. Сейчас Сиротинская играет в театре, танцует, занимается плаванием и практикует иностранные языки. По словам Хакамады, она многому учится у Марии и гордится ею.

Дочь экс-политика также работала моделью и состояла в единственном в стране инклюзивном агентстве, пока оно не закрылось.