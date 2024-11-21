Сын Муцениеце отказывается возвращаться к матери

Актриса Агата Муцениеце до сих пор не забрала сына у своего бывшего мужа Павла Прилучного, несмотря на решение суда в ее пользу, так как мальчик просто не хочет жить с мамой. Об этом со ссылкой на адвоката Прилучного пишет Telegram-канал Shot.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. В браке у них родились 7-летняя дочь и 11-летний сын. В 2024 году Прилучный попытался отсудить детей у бывшей супруги. Суд оставил детей с матерью и назначил алименты. Но в данное время идет судебная психологическая и педагогическая экспертиза для того, чтобы определить места жительство сына актеров. Ее итоги будут известны в январе 2025 года.

После решения суда о том, что 11-летний сын бывших супругов Тимофей остается жить с матерью, актрисе был выдан исполнительный лист. Однако Муцениеце до сих пор не предъявила этот лист, хотя после заседания прошел уже месяц, утверждает адвокат Прилучного.

«Агата делает это по одной причине - чтобы не был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери. Ведь это предрешит решение суда по существу», - заявил он.

В свою очередь адвокат Агаты Муцениеце подтвердил, что Тимофей не хочет жить с мамой и единственно верный вариант в этой ситуации - сесть за стол переговоров с психологом.

Сама Агата Муцениеце отмечала в октябре, что сын не был дома с августа и ее дочь Мия очень скучает по брату и папе, напоминает StarHit.

«Тима с нами почти не общается. Я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Сын сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!» - заявила актриса.

Ранее СМИ сообщили, что три счета Прилучного, привязанные к его ИП, были заблокировали. Причиной якобы стала просроченная налоговая декларация. Также у артиста продолжается судебное разбирательство с экс-супругой Агатой Муцениеце. Он пытается обжаловать сумму по алиментам на сына и дочь.