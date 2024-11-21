Американский актер обратился к России из-за "психов" во власти в США

В США скоро не останется сумасшедших во власти, которые желают войны с Россией, заявил американский актер Кевин Сорбо.

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"Дорогая Россия, большинство американцев не хотят войны с вами. Этого хотят психи, которые стоят у власти. Их скоро не будет", - написал Сорбо у себя в соцсетях.

66-летний Кевин Сорбо наиболее известен по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла" (1995-1999).

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Сорбо утверждал, что его религиозные взгляды стали причиной ограничений на работу в Голливуде, а соцсеть Twitter (заблокирована в России) удалила его аккаунт за отстаивание традиционных ценностей.м