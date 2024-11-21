Марина Федункив стала мамой в 53

Сегодня приятной новостью порадовал ресурс «СтарХит», сообщив о том, что слухи о приближающемся материнстве Марины Федункив наконец подтвердились. Теперь она находится в статусе родительницы! Но, стоит также отметить, что поздравлять женщину с материнством именно сегодня не совсем корректно. Дело в том, что ребёнок родился ещё около месяца назад, но информация об этом держалась в строжайшем секрете.

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О малыше пока ничего неизвестно. Артистка только постигает искусство материнства и не готова слишком много говорить на камеру. Но как же так получилось, что публика и понятия не имела о том, что в семье Стефано Маджи пополнение? На самом деле звезда экранов вовсе не отрицала домыслы публики о том, что она находится в положении. Луково улыбалась, уходила от ответов, меняла тему разговора, когда кто-то спрашивал о детях. Но явно не отрицала этого. Источник из проекта «Первые на деревне» уже обсудил радостные события с представителями СМИ.

“Чувствует она себя вроде бы хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы”, — замечает он.

Однако, Федункив повезло. Ей попались отличные коллеги, взявшие большую часть ответственности на себя. “Но организаторы окружили ее невероятной заботой — за Мариной ходит огромная „свита“, выполняются все ее пожелания”, — дополняет автор сообщения.

Сама Федункив раньше даже шутила на эту тему, отмечая, что она не против детей, но даже не знает, как все получится, потому что её итальянский супруг имеет статус графа. А это значит, что ей придётся испортить его. Разумеется, все это было сказано в исключительно юмористическом контексте, потому что сам иностранец никогда не высказывался о супруге плохо.

Напротив. Из него вышел отличный муж и, соответственно, можно предположить, что и папа тоже будет великолепный. По словам россиянки, супруг всегда сам занимается бытовыми делами. Сам полностью обслуживает себя. Никогда не разбрасывает грязные вещи. Не нагружает любимую женщину бытом. Порой даже сам делает для неё завтрак, волнуется и предлагает помощь. “Марина сделала правильный выбор, когда дала шанс итальянцу”, — подмечают пользовательницы сети.