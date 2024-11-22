Певица Ханна в облегающем комбинезоне выступила в Госдуме. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ханна позировала в черном комбинезоне, укороченном жакете и высоких сапогах. Образ дополнила сумка из кожи и кольца. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

«Мне очень понравилось! Теперь видимо буду частым гостем в Госдуме», — написала Ханна.

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Звезда замужем за продюсером Павлом Курьяновым, они познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Пара поженилась в 2015 году, в браке у них родились две дочери: супруги растят шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

Исполнительница рассказывала, что вторая беременность прошла не так гладко, как ей хотелось. Врачи диагностировали у артистки анемию — у нее сильно упал уровень железа и гемоглобина в организме. По словам певицы, ей делали уколы, чтобы она перестала падать в обморок. Инъекции помогли знаменитости стабилизировать показатели, но после на теле остались синяки, от которых она по-прежнему не может избавиться.