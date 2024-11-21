Бритни Спирс отказалась от собственного имени

Американская певица Бритни Спирс поменяла свое имя на Зайлу Марию Риверу Ред в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщает News.ru.

© m24.ru

Поп-звезда не стала детально объяснять причины смены своего имени. Однако, по ее словам, из-за перемены имени у нее появились проблемы с пониманием своего родного языка.

"С тех пор, как я сменила имя на Зайла, мне стало трудно понимать английский", – написала Спирс.

Ранее Спирс рассказала, что вышла замуж за себя. Певица оставила подпись "День, когда я вышла замуж за себя" под видео в своем аккаунте в соцсети, на котором появилась в свадебном платье. Однако фанаты посчитали видео странным, отметив в комментариях состояние певицы, заторможенность и ее "стеклянные глаза".