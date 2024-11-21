Майли Сайрус анонсировала выход нового альбома Something Beautiful

Американская певица Майли Сайрус выпустит свой девятый лонгплей Something Beautiful в 2025 году. Как заявил ее продюсер Шон Эверетт, альбом будет «более экспериментальным», чем другие работы артистки.

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Касательно визуальных эффектов Майли Сайрус черпала вдохновение и в моде, и в кинематографе. Среди ключевых отсылок — показ модной коллекции Тьерри Мюглера в 1995 году и художественный фильм «Стена» (1982), основанный на альбоме Pink Floyd «The Wall» (1979). Об этом певица рассказала в интервью для издания Harper’s BAZAAR.

Для меня было важно, чтобы каждая песня обладала целебным звучанием. Песни, будь то о разрушении, разбитом сердце или смерти, поданы в прекрасном ключе, потому что в самых неприятных моментах нашей жизни есть своя прелесть. Майли Сайрус певица

Над альбомом также работал возлюбленный артистки Макс Морандо. Он участвовал в создании нескольких песен, а также помог Майли написать заглавный трек.

Ранее стало известно, что Сайрус обвиняют в плагиате песни Бруно Марса.