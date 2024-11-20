Продюсер рассказал о нелюбви Ротару к России

Продюсер Евгений Морозов заявил, что певица София Ротару «всегда не любила Россию». Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Напомним, что ранее продюсер работал у Ротару в качестве импресарио. По словам Морозова, в прошлом певица прямо заявляла, что «ненавидит Россию», а граждан этой страны она называла «мерзкими, рыжими, тупыми и подлыми». При этом больше всего концертов, по словам продюсера, Ротару давала именно в российских регионах, тогда как мероприятия на Украине почти не приносили ей доход.

«Бывает, сядет в машину и орет: "Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи!"», — заявил Макаров.

Продюсер добавил, что певица также с неприязнью высказывалась о гастролях по России. Согласно словам Морозова, она называла такие поездки стрессом. Кроме того, собеседник издания обвинил Ротару в уклонении от уплаты налогов — якобы по этим причинам певица брала деньги за выступления только наличными.

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