Стало известно о состоянии телеведущего Юрия Николаева

Телеведущего Юрия Николаева выпишут из больницы в конце этой недели. Об этом сообщает SHOT.

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По данным канала, во время последнего обследования у телеведущего не выявили новых патологий или осложнений. При этом до сих пор у него сохраняется отек в легком, но динамика положительная. На этом фоне Николаева уже готовят к выписке, оставшееся лечение он продолжит дома.

Вслед за Юрием Николаевым в реанимацию попала его жена Элеонора

Напомним, что 75-летний телеведущий оказался в больнице после обморока 10 ноября, позже в медучреждение попала и его жена. У Николаева диагностировали пневмонию и обструктивную болезнь легких. Накануне госпитализации он с супругой посетили премьеру фильма, где они сфотографировались с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Он умер 17 ноября в больнице от рака лимфатической системы.