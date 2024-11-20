Находящийся в рехабе Гуф пообещал устроить концерт

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, рассказал, что надеется выйти из рехаба после концерта в Москве. Его слова передает корреспондент Telegram-канала Shot.

Как сам артист заявил журналистам, выступление на одной из столичных площадок состоится в любом случае, а вернется ли он потом в реабилитационную клинику, пока неизвестно.

«Состоится ли концерт в Москве? Да, конечно! А выпустят ли из рехаба совсем или только на концерт, посмотрим», — сообщил Алексей.

Долматов продолжает курс лечения от наркозависимости после драки в бане. Известно, что у Гуфа есть только судебное ограничение в виде запрета посещать ту самую баню и общаться с потерпевшими и свидетелями.

Ранее сообщалось, что адвокат Долматова заявил, что гастролировать рэперу никто не запрещал.