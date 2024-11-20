В России призвали отменить «браслетный» концерт Гуфа

Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился в Следственный комитет (СК) РФ и Генпрокуратуру с просьбой отменить выступление рэпера Алексея Долматова (Гуф) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В октябре московский суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о конфликте в бане. После этого Долматову надели электронный браслет. Его адвокат Сергей Жорин рассказал РИА Новости, что рэперу нельзя приближаться к бане, где произошел конфликт, и общаться со свидетелями и потерпевшими, но других ограничений ему не назначили.

После конфликта Долматов опубликовал видео с извинениями. Сообщалось, что в последнее время он находился в реабилитационной клинике.

По данным Mash, рэпер планирует покинуть клинику, чтобы выступить в московском клубе. По информации Telegram-канала, Згонников попросил либо отменить выступление, либо отправить на концерт сотрудников правоохранительных органов для контроля.