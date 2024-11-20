Внучку Валерии отказались выпускать из России и час допрашивали в аэропорту

Беременная невестка Валерии Лиана Шульгина вышла на связь из Дубая и рассказала, что к ней и мужу прилетела из Москвы их дочь. Как оказалось, добралась 4-летняя Селин не без приключений в пути. Лиана сообщила, что в московском аэропорту пограничники отказались выпускать ее дочь из страны и вместе с няней (они летели вдвоем) увели в специальную комнату на допрос.

Свое решение сотрудники аэропорта объяснили тем, что Селин выглядит не похожей на себя на снимке в документе.

«Я согласна, на фото в паспорте ребенку три месяца, а сейчас ей почти 4 года», — комментирует ситуацию невестка Валерии, но при этом отмечает, что раньше они пересекали границу без каких-либо вопросов.

Не далее как августе Селин с бабушкой, дедушкой и няней летала в Турцию, и тогда в аэропорту никаких проблем не возникло.

По словам Шульгиной, в этот раз пограничники основательно допрашивали как няню, так и ребенка.

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Девушка добавила, что ситуация в итоге разрешилась благополучно: звездную внучку с ее няней пропустили через границу и девочка уже вместе с родителями греется на жарком дубайском солнце и передает привет бдительным российских пограничникам в холодной Москве.

"Какая-то тетя, хотя дочка прекрасно знает, что это няня, которая работает у нас давно, 6 лет. А на вопрос, куда и зачем ты летишь, Селин ответила: "В Дубай, на море, играть", хотя тоже знает, что едет к нам и мы ее очень ждем. В общем, дети иногда выдают...". Лиана Шульгина в своем Telegram-канале

Девушка добавила, что ситуация в итоге разрешилась благополучно: звездную внучку с ее няней пропустили через границу и девочка уже вместе с родителями греется на жарком дубайском солнце и передает привет бдительным российских пограничникам в холодной Москве.