Дуа Липа анонсировала выход нового лайв-альбома

Британская певица Дуа Липа выпустит концертную пластинку Live From Royal Albert Hall 6 декабря. На ней можно будет услышать выступление артистки с оркестром, прошедшее 17 октября в лондонском Альберт-холле.

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В новом лайв-альбоме Дуа Липы будут представлены переосмысленная версия ее последнего альбома Radical Optimism и несколько предыдущих хитов артистки.

Кроме этого, 8 декабря выйдет телевизионная версия концерта, дополненная интервью с певицей.

Дуа Липа призналась, что давно мечтала о выступлении с оркестром. «Это был захватывающий и в то же время полезный опыт. Это было воплощением мечты, и я всегда буду помнить об этом», — цитирует слова артистки издание NME.

Ранее Дуа Липа заняла второе место в списке самых богатых британских знаменитостей до 30 лет.