СМИ: Бизнес Лепса терпит крах из-за молодой возлюбленной

Народный артист РФ Григорий Лепс подсчитывает финансовые убытки из-за молодой возлюбленной Авровы Кибы.

Как пишет издание KP.RU, после развода певец передал бывшей жене Анне Шаплыковой свое ювелирное дело, которое в уходящем году стало приносить прибыль. А вот остальные начинания музыканта, оставшиеся в его собственности, работают в убыток или же с минимальными доходами.

Так, эксклюзивная оптика Лепса упала в цене в три раза, но все равно не продается. Если в том году прибыль от этого бизнеса была 19 миллионов рублей, то в этом она ровняется нулю.

Производство солений и собственные бары тоже не радуют певца крупными суммами на счету. Есть предположение, что многие проблемы с бизнесом — это следствие романа Григория со слишком молодой девушкой. Мол, влюбившийся артист совсем забросил свои проекты.

Ранее "СП" писала, что Григорий Лепс рассказал о страшном заболевании.