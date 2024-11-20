Mia Boyka высказалась о хейтерах

Певица спокойно воспринимает критику.

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Кумир поколения зумеров не раз подвергалась критике, но встречала ее спокойно. Так, в разгар скандала с девочкой-квадробером она не побоялась участия в проекте «50 хейтеров», где подверглась неожиданной агрессии зрительницы. Mia Boyka смогла сдержаться и не ответить на оскорбление.

«Это был интересный опыт, — заявила она в интервью „Авторадио“, комментируя участие в провокационном проекте. — Мне кажется, что человек со здоровой психикой в целом может в таком поучаствовать. Потому что, если тебе нечего скрывать, если ты действительно знаешь себе цену, что-то сказанное кем-то не может тебя обидеть. Например, разве я обижусь, если мне скажут, что я одноглазая? Нет, я же знаю, что у меня два глаза».

Певица не стала углубляться в тему хейта, тактично переведя разговор на творчество. В этом году, рассказала Mia Boyka ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», она выпустила «Народный альбом» с фолк-мотивами.

«Всю жизнь я очень много слушала народной музыки, плюс у меня такой голос. В общем, сначала одна, вторая песня, а потом это в альбом переросло и даже вышло за его пределы. Моя команда говорит, что Бабкина танцует часто под мои песни, когда ждет своего выхода», — отметила Mia Boyka.

Певица устроила концерт в радиостудии, на котором спела песни из «Народного альбома» и провела живую премьеру нового трека «Черная LADA».