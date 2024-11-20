Post Malone станет хедлайнером фестиваля Coachella-2025

Американский рэпер Post Malone возглавит выступления на музыкальном фестивале Coachella в 2025 году. По сообщениям источников, артист готовит «умопомрачительный сет», состоящий из хитов и песен из его недавнего кантри-альбома F-1 Trillion (2024).

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Несмотря на то что издание Rolling Stone подтвердило информацию о том, что Post Malone будет хедлайнером на Coachella, ни сам артист, ни организаторы фестиваля не давали по этому поводу комментариев. Ожидается, что по традиции состав участников будет объявлен в январе.

Ранее стало известно, что Post Malone получил семь номинаций на премию «Грэмми». Его обошла только певица Бейонсе, которая в этот раз поборется за победу в 11 номинациях.