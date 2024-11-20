Лика Стар рассказала, почему решила вернуться в Россию

Певица Лика Стар рассказала, как ей негде было жить после возвращения в Россию. Звезда в интервью Леди Mail призналась, что оставила семью в Италии и вернулась на родину, где спала на диване у подруги.

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Исполнительница прожила 22 года на Сардинии, а два года назад вернулась в Россию. Поклонники были удивлены и ждали от кумира новых песен. Она действительно отдалилась от творчества и занималась воспитанием троих детей, которые остались в Италии. Ее старший сын переехал в Милан, а младшие остались с отцом.

Лика призналась, что после 2022 года решила вернуться «домой». До этого она жила в Италии, потому что уехала за мужем-итальянцем и родила детей. Но все изменилось в один момент.

«Я задала себе самый главный вопрос: "Лика, если ты останешься на острове, как ты сможешь потом сама себе объяснить, почему ты не полетела в Россию? Почему осталась там и не поддержала свою Родину в столь сложный период?" И я не смогла отсидеться в Италии, я вернулась», — делится Лика.

Но возвращение артистки было сложным, ведь она просто взяла чемодан и приехала к подруге. Ей даже негде было остаться. В итоге она прожила у знакомой полтора года.

«Я фактически жила в гостиной на диване, потому что мне больше некуда было идти», – заявила звезда.

Стар отмечает, что не жалеет о своем решении. Она гордится тем, что сделала все правильно. С началом СВО она поняла, как сильно любит свою страну и что является «русским человеком с душой россиянина».

Ранее мы писали о том, что Лика Стар рассказала о предстоящей свадьбе сына.