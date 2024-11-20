Лолиту могут доставить в суд принудительно

Певица Лолита Милявская не явилась в суд по делу об убийстве Игоря Талькова, произошедшем в 1991 году. Она должна была дать показания в качестве свидетеля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Как пишет Kp.ru, вместе с исполнительницей хита «На Титанике» на заседании также ждали популярного в начале 90-х годов певца Богдана Титомира, однако он тоже не пришел.

«Им вручали повестку лично, они расписывались. Но оба не явились на суд. Лолиту и Титомира, вероятно, могут доставить в суд принудительно, либо им грозят штрафы за неявку», - сообщил корреспондент издания из зала суда.

В итоге заседание было решено перенести на 4 декабря. Допрос свидетелей продолжится.

Музыканта Игоря Талькова застрелили на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Конфликт разгорелся по поводу очередности выступления Талькова и певицы Азизы.

Напомним, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начал рассматривать дело об убийстве Талькова. Обвиняемым в преступлении стал экс-концертный директор артиста Валерий Шляфман, который в настоящее время скрывается в Израиле. Всего предполагается допросить 150 человек.

Ранее свидетельские показания певицы Наташи Королевой по делу об убийстве Игоря Талькова сподвигли певицу Азизу добровольно связаться с судом и выразить готовность рассказать о произошедшем в 1991 году.