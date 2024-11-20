Певица Алена Кравец сделала неуместное сравнение на прощании со Светличной
Певица Алена Кравец сделала неуместное сравнение на прощании со Светличной. Об этом сообщает mk.ru.
Светская львица Алена Кравец пришла проститься со Светланой Светличной. Во время траурной речи певица зачем-то начала вспоминать, что ее сравнивали со знаменитой актрисой.
«Про ярких и красивых женщин всегда много сплетен. Меня сравнивали с ней», — сообщила Кравец, вспоминая сцену из «Бриллиантовой руки», в которой играла Светличная.
Кроме того, Кравец заявила, что Светличная якобы благословила ее на творческую деятельность. Все эти заявления со сцены заставили сидящих в зале смущаться и перешептываться, рассказали журналисты.
В Москве началась церемония прощания со Светланой Светличной
Напомним, Светланы Светличной не стало 16 ноября. Артистка долгое время болела, рак стал причиной смерти знаменитости.
Ранее мы писали о том, что Светлану Светличную отказались хоронить на Ваганьковском кладбище.