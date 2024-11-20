Певица Алена Кравец сделала неуместное сравнение на прощании со Светличной. Об этом сообщает mk.ru.

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Светская львица Алена Кравец пришла проститься со Светланой Светличной. Во время траурной речи певица зачем-то начала вспоминать, что ее сравнивали со знаменитой актрисой.

«Про ярких и красивых женщин всегда много сплетен. Меня сравнивали с ней», — сообщила Кравец, вспоминая сцену из «Бриллиантовой руки», в которой играла Светличная.

Кроме того, Кравец заявила, что Светличная якобы благословила ее на творческую деятельность. Все эти заявления со сцены заставили сидящих в зале смущаться и перешептываться, рассказали журналисты.

В Москве началась церемония прощания со Светланой Светличной

Напомним, Светланы Светличной не стало 16 ноября. Артистка долгое время болела, рак стал причиной смерти знаменитости.

Ранее мы писали о том, что Светлану Светличную отказались хоронить на Ваганьковском кладбище.