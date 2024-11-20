Ральф Маччио снялся в новом клипе Coldplay

Американский актер Ральф Маччио принял участие в съемках музыкального видео на песню Coldplay «The Karate Kid» (2024). Композиция была вдохновлена фильмом «Парень-каратист» (1984), в котором Маччио исполнил главную роль.

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В клипе Ральф Маччио играет уличного музыканта, игнорируемого всеми людьми. Разочаровавшись, он меняет подход и начинает привлекать к себе внимание публики, танцуя чечетку. Именно тогда один из прохожих и дарит ему билет на концерт Coldplay, во время которого у Маччио появляется шанс выйти на сцену.

Музыкальное видео, срежиссированное Крисом Кэнди, было снято в Мельбурне во время недавних концертов Coldplay в Австралии.

Песня The Karate Kid вошла в делюкс-версию последнего альбома Coldplay «Moon Music». Ее релиз состоялся в начале октября, спустя несколько дней после выхода оригинальной пластинки.