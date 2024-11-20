В сеть слито последнее интервью Лободы в России

Светлана Лобода давно отреклась от своей публики из РФ, но в тот период, когда она активно работала на Россию, очень любила давать интервью и признаваться в теплых чувствах в адрес своих слушателей. Так о чем же говорила звезда в рамках последнего интервью, прошедшего здесь? Оно, кстати, состоялось на показе модельера Тетрадзе.

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“Для меня сегодня большая честь и радость быть частью показала моего близкого друга, которого я обожаю. Невероятно талантливого. Очень доброго, красивого, чистого человека”, — заявила артистка.

Она обсудила с журналистами свой воздушный образ, выполненный в белом цвете и сообщила, что лук у нее получился недешевый. Девушка начала размышлять о личном, ассоциируя белый цвет с возможной предстоящей свадьбой и добавила, что не уверена в том, что произойдет с ней в ближайшее время.

“Мы никогда не знаем, что будет завтра”, — загадочно ответила она.

Публика считает эти слова пророческими, ведь буквально через несколько месяцев страна узнает о том, что вокалистка собрала вещички в чемоданы и уехала покорять новые горизонты. Только секрет в том, что покоряться эти горизонты не собираются. Во всяком случае, не так быстро, как хотелось бы эмигрантам. Сможет ли блондинка достичь тех высот, которые уже были в ее жизни? Спорно. Однако, если следовать ее жизненному девизу, то мы действительно не можем знать что-то наверняка.