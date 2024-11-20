Любовь Успенская включила в райдер дочь после ее пропажи

Певица Любовь Успенская стала брать свою дочь Татьяну Плаксину на все гастроли. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнительница требует от организаторов билеты и проживание для девушки, чтобы держать ее рядом и минимизировать риск ее повторного побега.

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По информации канала, артистка подняла гонорар на выступления в России на 500 тысяч рублей — до 4 млн рублей. Выступление в Турции обойдется в 50 тысяч евро (5,3 млн рублей), а в Дубае — 60 тысяч евро (6,4 млн рублей). Успенская требует лучший отель с all-inclusive для себя и Плаксиной, три билета в бизнес-класс и два в эконом, оплату госпошлины за перевозку собаки, а также оплату расходов на уход за йоркширским терьером во время трансфера.

По питанию Успенская требует «все включено» для себя, дочери и директора. В гримерке должны быть 12-летний виски Macallan, вино и фруктовая тарелка. Музыкальному коллективу требуются чай, кофе, сырная и мясная нарезки. Если организатор допустил какую-либо ошибку — концерт отменяют без возврата средств.

Напомним, что в октябре 34-летняя Плаксина сбежала от матери в Израиль. По сообщениям СМИ, это могло произойти из-за проблем девушки с наркотиками — она якобы снова сорвалась на вещества. В результате девушка вернулась в Россию.