78-летняя Шер сделала шокирующее признание о потере девственности

На днях певица Шер выпустила мемуары, в которых уже по закону жанра раскрыла самые шокирующие тайны своей жизни. Так, артистка призналась, что потеряла девственность в 14 лет — и все из-за желания отомстить бойфренду.

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В книге «Шер: Мемуары, часть первая» певица поведала, что в юном возрасте завязала легкий роман с итальянским парнем-старшеклассником. Однако тот опозорил ее перед друзьями, а в ответ она решила «одолжить ему свою девственность».

«Однажды, когда его приятели предложили сходить в Bob's Big Boy, он сказал: «"Ладно, я возьму Шер". Они засмеялись и сказали: "Ты собираешься взять этого ребенка?", и он бросил меня. Мне было так больно, когда он это сделал, что я занялась с ним сексом в отместку. Я никогда не хотела этого, иначе я бы сделала это в один из пятиста других раз, когда он просил. Но я была так зла, что меня отвергли, что решила, если не проиграть, то одолжить ему свою девственность», — рассказала она.

Впрочем, это не самое шокирующее и откровенное из того, чему нашлось место в мемуарах. Там же Шер призналась, что делала аборт, а также заявила, что ее бывший муж, который был старше певицы на 11 лет, пытался ее убить. Кажется, теперь понятно, почему сейчас Шер встречается с парнями только помладше.