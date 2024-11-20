Лиса из BLACKPINK анонсировала выход дебютного сольного альбома

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Лиса объявила дату выхода своей первой полноформатной пластинки. Лонгплей, получивший название ALTER EGO, увидит свет 28 февраля 2025 года.

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Лиса также поделилась футуристичным тизером.

В этом году певица выпустила три сингла: Rockstar, Moonlit Floor (Kiss Me) и New Woman в коллаборации с Розалией. Все они войдут в грядущий лонгплей артистки, который будет состоять из 12 песен. Названия остальных композиций пока держатся в секрете.

Лиса станет второй участницей BLACKPINK, выпустившей сольный альбом. До этого, 6 декабря, свой первый полноформатник представит главная вокалистка группы Розэ.

Ранее появились первые кадры с Лисой в сериале «Белый лотос». Выход третьего сезона шоу, в котором певица сыграет менеджера тайского отеля, запланирован на 2025 год.